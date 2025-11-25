L’Italia del basket cerca Europei Mondiali e Olimpiadi e va tutto su Sky

Non solo la scalata del tennis nell’era Sinner, con ascolti televisivi ormai calcistici. Tutto il mondo dello sport italiano si muove per trovare visibilità e spazio in un mercato che, come dimostrano i recenti numeri extra pallone, è in grado di dare grandi soddisfazioni. Con le Olimpiadi di Milano Cortina alle porte e a due anni abbondanti da quelle estive di Los Angeles 2028, tocca al basket mettersi sotto i riflettori per cercare di farsi strada nel panorama mondiale. Due i grandi eventi che attendono le nazionali azzurre nei prossimi mesi. Si comincia nel 2026 con i Mondiali femminili che saranno ospitati in Germania, per poi passare a quelli maschili del 2027 in Qatar e arrivare all’appuntamento a cinque cerchi che caratterizzerà l’estate 2028. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - L’Italia del basket cerca Europei, Mondiali e Olimpiadi (e va tutto su Sky)

