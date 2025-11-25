L’Italia a mezz’altezza La nuova geografia politica dopo il voto in Campania Puglia e Veneto

Guardata così, la cartina delle regionali è meno un test elettorale e più una Tac del Paese. La diagnosi è brutale: l’Italia è un corpo in cui il centro – geografico e sociale – tende al centrosinistra, mentre le estremità sono saldamente nelle mani del centrodestra. Dov’è il centrosinistra? Sta nelle regioni che combinano città medie forti, ceto pubblico esteso, università, qualche industria che esporta e un welfare che, tutto sommato, regge: Emilia-Romagna, Toscana, Umbria. A queste si sono aggiunte Campania e Puglia, più la Sardegna: un Sud che non è più solo terra di assistenza ma laboratorio di porti, turismo, filiere agroalimentari, servizi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

