Liste d' attesa chiuse e prenotazioni impossibili | così i più fragili rinunciano a curarsi

“L'Emilia-Romagna, spesso sbandierata come eccellenza amministrativa - si legge in una nota del Team Vannacci Maria Luigia di Parma - mostra ogni giorno di più le crepe profonde del suo sistema sanitario. Le liste d’attesa sono diventate barriere invalicabili, i medici fuggono da un apparato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

