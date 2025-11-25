L’iPhone pieghevole costerà quanto due Pro Max secondo gli analisti

(Adnkronos) – Dopo anni di sviluppo e speculazioni, sembra che gli smartphone pieghevoli stiano finalmente diventando una tecnologia mainstream. A confermare questa tendenza sono anche le recenti dichiarazioni dei dirigenti Samsung, i quali attribuiscono il cambiamento alla maturazione dei prodotti dopo diverse generazioni di iterazioni. Con l'arrivo della settima generazione di dispositivi, il back dei . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it