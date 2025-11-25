L’iPhone pieghevole costerà quanto due Pro Max secondo gli analisti
(Adnkronos) – Dopo anni di sviluppo e speculazioni, sembra che gli smartphone pieghevoli stiano finalmente diventando una tecnologia mainstream. A confermare questa tendenza sono anche le recenti dichiarazioni dei dirigenti Samsung, i quali attribuiscono il cambiamento alla maturazione dei prodotti dopo diverse generazioni di iterazioni. Con l'arrivo della settima generazione di dispositivi, il back dei .
Apple prepara un iPhone pieghevole senza la tipica piega sul display, grazie a collaborazioni con vari fornitori, ma la data di lancio resta incerta. https://tech.everyeye.it/notizie/apple-ce-fatta-iphone-pieghevole-piega-scacco-matto-samsung-844105.html?ut - facebook.com Vai su Facebook
iPhone pieghevole, finalmente le fotocamere sotto al display avranno senso? Vai su X
L’iPhone pieghevole con due schermi costerà come due iPhone - L’avete già sentito ma ora lo risentite con una conferma: l’iPhone pieghevole costerà un occhio della testa. Da macitynet.it
iPhone pieghevole: svelata la risoluzione dei due display - Il leaker Digital Chat Station ha svelato quella che dovrebbe essere la risoluzione dei due display del futuro iPhone pieghevole di Apple. Lo riporta punto-informatico.it
Il primo iPhone pieghevole come due iPhone Air messi insieme? - Chi Kuo, il primo iPhone pieghevole sarà sottile, resistente e pensato per un pubblico di nicchia. Scrive punto-informatico.it