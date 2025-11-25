E lei sulle stories “No Vabbè”. Federica Pellegrini e Filippo Magnini, ex fidanzati dal 2011 al 2017, hanno vissuto una rottura burrascosa e oggi non si parlano praticamente più. Il nuotatore è sposato con Giorgia Palmas, mentre l’ex campionessa è sposata con Matteo Giunta. A Belve, Magnini alla domanda di Francesca Fagnani sull’importanza del loro legame, ha dichiarato di «propendere più per il no che per il sì». L’ex nuotatore ha definito la loro relazione «un amore travagliato» e oggi sostiene che non sia stata così importante. Ha aggiunto una frecciatina alla sua ex: «Non si è rivelata la persona che pensavo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

L'intervista a Belve crea scintille tra Magnini e Pellegrini