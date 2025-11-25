L' inganno di Mike Maignan

Il calcio di rigore, ogni calcio di rigore, è la rappresentazione fuori tempo massimo di quanto più insulso, terrificante e vanesio abbia partorito il genere umano: il duello. Genere antichissimo, nato praticamente con l'uomo: per l'antropologo americano Leslie White già 2,5 milioni di anni fa i nostri antenati si sfidavano a duello lanciandosi pietre da una distanza ravvicinata. Il passaggio poi alle lance, asce, spade, pistole e via dicendo fu solo un'evoluzione tecnica. Il calcio è venuto dopo ed è stato più furbo, eliminando la possibile letalità del colpo e preferendo il pallone alle armi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'inganno di Mike Maignan

