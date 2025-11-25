L' inchiesta sugli appalti truccati sì dalla Giunta all' estrapolazione delle chat di Saverio Romano

La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha dato il via libera all'estrapolazione delle chat del coordinatore nazionale di Noi Moderati, Saverio Romano, per il quale è pendente la richiesta di arresto da parte della Procura di Palermo in relazione all'inchiesta sui presunti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

