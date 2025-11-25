Limatola domani in Municipio la presentazione del nuovo libro di Pasquale Fusco 

Tempo di lettura: 2 minuti Un nuovo appuntamento con la cultura ad essere promosso dall’ Ente comunale di Limatola. Nella giornata di domani, infatti, mercoledì, presso la Sala consiliare del Municipio guidato dal sindaco Domenico Parisi, si avrà la presentazione di “Binario 14 – Biglietto solo andata”, nuovo testo di Pasquale Fusco. Si tratta di un romanzo, come da presentazione, “ricco di mille peripezie che si distingue nel genere ” la cui “ trama si muove su scie di forti emozioni e commozioni”. Ambientato negli anni Settanta, il racconto affonda i suoi spunti di approfondimento nella seconda Guerra mondiale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

