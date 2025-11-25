Light of Day tutti gli ospiti a stelle e strisce dell' edizione 2025
La piccola Figino Serenza sarà ancora una volta al centro della Cultura e della Musica in Lombardia, e proprio in questi giorni si sono aperte le prevendite per il Light of Day, l’evento benefico per la lotta al Parkinson patrocinato da Bruce Springsteen. Special guest di questa edizione che. 🔗 Leggi su Quicomo.it
