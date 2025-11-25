Il vecchio adagio popolare recita: «Cadere non è peccato, rialzarsi sì». Ma nel mondo dei concerti, nell’era dei social, va aggiunto forse che cadere diventa anche immediatamente virale, e rialzarsi è solo un atto dovuto che ti costa comunque un meme. L’ultimo a sperimentare la dura legge della gravità è stato il rocker di Correggio, Ligabue, che a 65 anni suonati, durante il suo cavallo di battaglia Balliamo sul mondo, ha evidentemente preso troppo alla lettera il titolo, finendo in terra con un capitombolo spettacolare al PalaPanini di Modena, disarcionato dal palco su cui si esibiva. Ligabue, rovinosa caduta sul palco: il rocker 65enne salta durante il concerto e perde l’equilibro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ligabue stramazza a terra, da “balliamo sul mondo” a cadiamo sul palco è un attimo. Ma è solo l’ultimo incidentato: ecco la lista (video)