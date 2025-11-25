Ligabue stramazza a terra da balliamo sul mondo a cadiamo sul palco è un attimo Ma è solo l’ultimo incidentato | ecco la lista video
Il vecchio adagio popolare recita: «Cadere non è peccato, rialzarsi sì». Ma nel mondo dei concerti, nell’era dei social, va aggiunto forse che cadere diventa anche immediatamente virale, e rialzarsi è solo un atto dovuto che ti costa comunque un meme. L’ultimo a sperimentare la dura legge della gravità è stato il rocker di Correggio, Ligabue, che a 65 anni suonati, durante il suo cavallo di battaglia Balliamo sul mondo, ha evidentemente preso troppo alla lettera il titolo, finendo in terra con un capitombolo spettacolare al PalaPanini di Modena, disarcionato dal palco su cui si esibiva. Ligabue, rovinosa caduta sul palco: il rocker 65enne salta durante il concerto e perde l’equilibro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
La caduta sul palco di Ligabue, in concerto a Modena - Incidente sul palco per Ligabue, che nel corso del suo recente concerto per il 18esimo raduno del barMario, il fan club ufficiale, è caduto mentre stava suonando “Balliamo sul mondo”. Riporta rockol.it
Ligabue cade sul palco a Modena: guarda il video - Momento imprevisto ma senza conseguenze per Ligabue, protagonista di una rocambolesca caduta durante il concerto tenuto al PalaPanini di Modena in occasione . Secondo ondarock.it
“Cadremo ballando”: Ligabue perde l’equilibrio e inciampa sul palco sulle note di “Balliamo sul mondo”, il video è virale - Il rocker scivola durante l'esibizione al PalaPanini di Modena per il fan club BarMario, ma continua a suonare come se nulla fosse ... ilfattoquotidiano.it scrive