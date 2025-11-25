Ligabue cade durante il concerto a Modena

Nel video pubblicato sui social si vede il rocker di Correggio che salta e perde l'equilibrio sul palco Video da Tiktok. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ligabue cade durante il concerto a Modena

Leggi anche questi approfondimenti

LA CADUTA SUL PALCO DI LIGABUE, IN CONCERTO A MODENA Il cantautore di Correggio stava suonando “Balliamo sul mondo” quando ha perso l'equilibrio Leggi tutto https://www.rockol.it/news-755600/ligabue-cade-sul-palco-video-live-balliamo-sul- Vai su Facebook

#Ligabue cade sul palco del #PalaPanini di #Modena sulle note di “Balliamo sul mondo” durante il raduno del #BarMario Vai su X

Ligabue cade sul palco durante il concerto a Modena - È successo mentre stava cantando la sua hit «Balliamo sul mondo», ma si è subito rialzato e ha proseguito il concerto ... Lo riporta msn.com

Ligabue, “Cadiamo sul mondo”: il rocker scivola al concerto ma continua a suonare - Proprio mentre partiva la sua hit più scatenata, il Liga ha perso l'equilibrio ed è finito gambe all'aria ... Da iodonna.it

Ligabue cade sul palco, il rocker 65enne salta durante un live e perde l'equilibro - Lo scivolone al PalaPanini di Modena durante l'esecuzione di 'Balliamo sul mondo' nell'annuale concerto- Come scrive adnkronos.com