Libertà minacciata | l’appello di Mattarella scuote l’Italia nel 25 novembre
Roma - Il Presidente richiama la memoria delle sorelle Mirabal e denuncia le nuove forme di violenza, comprese quelle digitali, che ancora ostacolano autonomia e sicurezza femminile. Nel suo intervento per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato l’attenzione su quanto la parità di genere resti ancora lontana dall’essere pienamente realizzata. Secondo il Capo dello Stato, in famiglia, nei luoghi di lavoro e nello spazio pubblico persistono ostacoli che limitano l’autonomia femminile, incidendo negativamente sullo sviluppo complessivo del Paese. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
