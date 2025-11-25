L’ha fatto prima di morire Ornella Vanoni l’ultimo regalo è da pelle d’oca

Ornella Vanoni continua a sorprendere anche dopo la sua scomparsa, lasciando un’eredità artistica che si arricchisce oggi di un dettaglio inedito e carico di emozione. A rivelarlo è Mario Lavezzi, storico produttore e amico di una vita, che al Quotidiano Nazionale ha raccontato come la cantante fosse ancora pienamente attiva negli studi di registrazione. Proprio nelle ultime settimane, spiegava Lavezzi, la Vanoni stava lavorando a nuovi progetti musicali che avrebbero dovuto concretizzarsi a fine novembre, quando era previsto un appuntamento per realizzare “un nuovo duetto Vanoni-Paoli”. Un incontro mai avvenuto, ma che dà la misura di quanto la cantante non avesse smesso di guardare avanti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it