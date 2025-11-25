L’ha cambiata Cosa c' è dietro l' intervista a Lady Diana

La pubblicazione del libro di Andy Webb, “Dianarama. The Betrayal of Princess Diana” (20 novembre 2025), ha riaperto la dolorosa questione relativa all’ intervista di Lady Diana alla Bbc, mandata in onda il 20 novembre 1995. L’autore ha aggiunto nuovi retroscena a quegli scandalosi 54 minuti che cambiarono la vita della principessa. Di riflesso, però, è riemerso anche un altro tema su cui gli esperti reali dibattono da decenni: la presunta paranoia di Diana, talvolta erroneamente associata a un principio di disagio psicologico persino più forte. La sensazione costante di essere seguita, braccata, controllata sarebbe esplosa nella mente di Lady D proprio con l’intervista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

