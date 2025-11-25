Lgbtq+ Corte Ue | Matrimonio gay in altro Stato va riconosciuto
Uno Stato membro ha l’obbligo di riconoscere un matrimonio tra due cittadini dell’Unione dello stesso sesso, contratto legalmente in un altro Stato membro in cui hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno. Lo ha deciso la Corte di giustizia dell’Ue. La vicenda riguarda due cittadini polacchi, sposati in Germania, che avevano chiesto che il loro certificato di matrimonio venisse trascritto nel registro civile polacco affinché il loro matrimonio venisse riconosciuto in Polonia. Le autorità competenti hanno respinto la loro richiesta, sostenendo che la legge polacca non consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
