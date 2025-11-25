Lgbtq+ Corte Ue | Matrimonio gay in altro Stato va riconosciuto

Lapresse.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno Stato membro ha l’obbligo di riconoscere un matrimonio tra due cittadini dell’Unione dello stesso sesso, contratto legalmente in un altro Stato membro in cui hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno. Lo ha deciso la Corte di giustizia dell’Ue. La vicenda riguarda due cittadini polacchi, sposati in Germania, che avevano chiesto che il loro certificato di matrimonio venisse trascritto nel registro civile polacco affinché il loro matrimonio venisse riconosciuto in Polonia. Le autorità competenti hanno respinto la loro richiesta, sostenendo che la legge polacca non consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

lgbtq corte ue matrimonio gay in altro stato va riconosciuto

© Lapresse.it - Lgbtq+, Corte Ue: “Matrimonio gay in altro Stato va riconosciuto”

Altre letture consigliate

lgbtq corte ue matrimonioCorte di giustizia dell'Ue: «Riconoscere i matrimoni gay contratti negli Stati membri» - Tutti i Paesi dell'Unione europea sono tenuti a riconoscere i matrimoni tra due cittadini dello stesso sesso contratti legalmente in un altro Stato membro: lo stabilisce una sentenza della Corte di ... Come scrive corriere.it

lgbtq corte ue matrimonioLa decisione della Corte Ue: riconoscere i matrimoni gay contratti negli Stati Ue - La Corte di giustizia dichiara che il rifiuto di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dell'Unione, legalmente contratto in un altro Stato membro, in cui essi hanno esercitato la loro libertà di ... msn.com scrive

lgbtq corte ue matrimonioCorte Ue: il matrimonio con lo stesso sesso contratto in altro Stato va riconosciuto - La Corte di giustizia europea constata che il rifiuto di riconoscere un matrimonio tra due cittadini dell’Unione, contratto legalmente in un altro Stato membro in cui hanno esercitato la loro libertà ... Lo riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Lgbtq Corte Ue Matrimonio