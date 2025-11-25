L’exploit di Zaia Mister 200mila voti ora si gode il successo

Roma, 25 novembre 2025 – Luca Zaia boom: 203.054 voti. Voti suoi, voti di preferenza. Voti di Zaia e per Zaia. In Veneto si parla e si parlerà a lungo più del presidente uscente, o meglio uscito, quello che ha già fatto tre mandati e non poteva farne uno in più, che non del suo erede Alberto Stefani. Perché s’è candidato in Consiglio regionale come capolista in tutte le province e, riferisce Lorenzo Pregliasco su X, ha battuto il record precedente di Alfredo Vito, che nel 1985 con la Dc prese 121.511 preferenze solo in provincia di Napoli. È grazie al Doge che la Lega in Veneto può doppiare (36,28 per cento) Fratelli d’Italia (18,69 per cento). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

