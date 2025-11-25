Levialdi Ghiron Tor Vergata | Nuova Medicina d’urgenza cruciale per territorio
(Adnkronos) – "Abbiamo avuto modo di utilizzare l'Unità di Medicina d'urgenza già durante il Giubileo dei giovani. E' un momento molto importante per la nostra comunità e per la capacità di offrire un servizio ulteriore al territorio, integrando assistenza, ricerca e attività cliniche all'interno del nostro policlinico universitario". Così Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell'università di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
