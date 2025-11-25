Levialdi Ghiron Tor Vergata | Nuova Medicina d' urgenza cruciale per territorio

Ilgiornaleditalia.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rettore, 'potenziamento strategico e nuovi posti letto per rispondere alla crescente domanda di cura' Roma, 25 nov. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo avuto modo di utilizzare l'Unità di Medicina d'urgenza già durante il Giubileo dei giovani. E' un momento molto importante per la nostra comunit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

levialdi ghiron tor vergata nuova medicina d urgenza cruciale per territorio

© Ilgiornaleditalia.it - Levialdi Ghiron (Tor Vergata): "Nuova Medicina d'urgenza cruciale per territorio"

Altre letture consigliate

levialdi ghiron tor vergataLevialdi Ghiron (Tor Vergata): “Nuova Medicina d’urgenza cruciale per territorio” - "Abbiamo avuto modo di utilizzare l'Unità di Medicina d'urgenza già durante il Giubileo dei giovani. Lo riporta msn.com

levialdi ghiron tor vergataTor Vergata, Levialdi Ghiron "Collaborazione con Inps conferma forza Università" - 'Questa giornata conferma la forza delle università quando collaborano con istituzioni centrali come l'INPS. Secondo notizie.tiscali.it

levialdi ghiron tor vergataTor Vergata inaugura il 43° anno accademico: “Un futuro da plasmare in comunità” - Il rettore Levialdi Ghiron: “L’università è spazio di conoscenza e responsabilità condivisa” ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Levialdi Ghiron Tor Vergata