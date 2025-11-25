Leonardo Di Caprio alla prima londinese con l' abito firmato Brunello Cucinelli

L'attore Leonardo DiCaprio durante lo special screening di “One Battle After Another”, tenutosi a Londra il 19 novembre 2025 ha indossato un abito in Principe di Galles tono su tono di lana, cashmere e seta della collezione autunno-inverno 2025 di Brunello Cucinelli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

