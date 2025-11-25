Leonardo Cristiani viale Trieste diventa il viale dell' angelo a Natale

A Natale viale Trieste diventa il viale della luce e dell'angelo. Quell'angelo è Leonardo Cristiani, il 15enne morto a giugno in un incidente con la moto mentre percorreva proprio quella strada tra Viterbo e La Quercia. "In quel punto maledetto - racconta Irene Temperini, presidente della Pro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

?16/11/2025 Lecce Evento La Notte dei Gladiatori Titolo Italiano FIGHT1 PRO FCR -63.5kg Riccardo Cristiani (Team Sanzione) —— Leonardo Grillo (Singto Gym) Promoter: Helios Team, Andrea Presicce e Alessandro Centonze. - facebook.com Vai su Facebook

Morte di Leonardo, strada sotto accusa Indagati assessore e dirigente - Ci sono due indagati per la morte di Leonardo Cristiani, il quindicenne che lo scorso 9 giugno ha perso la vita dopo essere finito contro un albero con la sua moto da cross, su viale Trieste. Lo riporta ilmessaggero.it

Schianto in moto, muore 15enne - Leonardo Cristiani, 15enne di Viterbo, è morto perdendo il controllo della sua moto da cross. ilmessaggero.it scrive

Migliaia per ultimo addio a Leonardo, 15enne morto in incidente - Una folla commossa oggi nella basilica di Santa Maria della Quercia per l'ultimo addio a Leonardo Cristiani, il 15enne morto lunedì in un incidente con la moto in viale Trieste. Scrive ansa.it