L’Eintracht attende l’Atalanta Toppmöller | Obiettivo tre punti l’atmosfera sarà unica

Francoforte (Germania). Dopo aver raccolto 4 punti in altrettante partite, l' Eintracht Francoforte ha bisogno di cambiare passo in Champions League. La partita contro l' Atalanta può essere l'occasione per rialzare la testa: "Ma non è una finale, anche se può farci fare un grande passo avanti", afferma Dino Toppmöller, allenatore dei tedeschi che ha preso in mano la squadra nel 2023, che sta vivendo la sua terza Champions League in carriera, la prima da capo allenatore dopo essere stato assistente di Julian Nagelsmann nelle sue esperienze tra Lipsia e Bayern Monaco. Figlio di Klaus, ex attaccante e allenatore (nel 2002 ha portato il Leverkusen in finale di Champions League, il 45enne deve fare i conti con le assenze della giovane star Can Uzun, classe 2005, già 6 gol e 4 assist in stagione, fuori per un problema muscolare fino a inizio dicembre, e di un altro dei gioielli, Hugo Laon, 21enne svedese seguito da mezza Europa.