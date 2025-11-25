Legge finanziaria l’Europa promuove l’Italia e il governo Meloni | Manovra giusta e equilibrata
La Commissione Europea promuove la manovra finanziaria dell’Italia e del governo Meloni. La ratifica della decisione è arrivata oggi da Bruxelles. La decisione europea. La Commissione ha adottato pareri sui documenti programmatici di bilancio (DPB) per il 2026 di 17 Stati membri dell’area dell’euro: 12 documenti sono stati giudicati conformi e gli Stati membri sono pertanto invitati a continuare ad attuare le politiche fiscali nel 2026 come previsto. I Paesi “promossi” sono Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia. Leggi anche Il governo Meloni mantiene gli impegni: taglio di tasse al ceto medio già nella prossima finanziaria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
