Legge elettorale riparte cantiere per riforma | da Rosatellum a proporzionale i sistemi vigenti

Periodicodaily.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – All'indomani del voto per le regionali la politica sembra accelerare sulla riapertura del cantiere della legge elettorale. Tema che caratterizza da tempo il dibattito parlamentare, anche alla luce delle riforme costituzionali su cui la maggioranza sta lavorando, a partire dal premierato legato a doppio filo alla necessità di un nuovo sistema di voto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

