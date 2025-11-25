Neanche il tempo di smontare i seggi e analizzare il voto regionale, che già Fratelli d’Italia – visto il trend non positivo – ha iniziato a parlare di cambiare la legge elettorale per le elezioni politiche. A lanciare il sasso su un possibile pensionamento del Rosatellum a favore di un più sicuro (per loro) “Melonellum” era stato già lunedì pomeriggio il responsabile organizzazione di Fdi, Giovanni Donzelli, che aveva invocato il ritorno al proporzionale in nome della “stabilità”. Eliminare il sistema maggioritario a favore di un proporzionale con premio di maggioranza. “Con questa legge il rischio che nessuno abbia la maggioranza alle prossime elezioni esiste eccome: loro ne sarebbero felici, perché sarebbero prontissimi a fare un governo con tutti dentro, noi no”, aveva detto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Legge elettorale, dopo le Regionali FdI teme per le Politiche ed è pronta a cambiarla. Ecco chi ci sta e chi no