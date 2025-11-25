Legge elettorale dopo le Regionali FdI teme per le Politiche ed è pronta a cambiarla Ecco chi ci sta e chi no
Neanche il tempo di smontare i seggi e analizzare il voto regionale, che già Fratelli d’Italia – visto il trend non positivo – ha iniziato a parlare di cambiare la legge elettorale per le elezioni politiche. A lanciare il sasso su un possibile pensionamento del Rosatellum a favore di un più sicuro (per loro) “Melonellum” era stato già lunedì pomeriggio il responsabile organizzazione di Fdi, Giovanni Donzelli, che aveva invocato il ritorno al proporzionale in nome della “stabilità”. Eliminare il sistema maggioritario a favore di un proporzionale con premio di maggioranza. “Con questa legge il rischio che nessuno abbia la maggioranza alle prossime elezioni esiste eccome: loro ne sarebbero felici, perché sarebbero prontissimi a fare un governo con tutti dentro, noi no”, aveva detto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dopo le Regionali si è riaperta la discussione sulla legge elettorale, che Giorgia Meloni vorrebbe cambiare. Da FdI si giustificano con l’esigenza di maggiore stabilità, mentre secondo le opposizioni “il governo ha paura di perdere” contro il centrosinistra unito. Vai su Facebook
Nella maggioranza sono senza pudore, cambiano la legge elettorale per tenersi palazzo Chigi. Ne parlo oggi su @repubblica Vai su X
Dopo le Regionali FdI riflette sulla legge elettorale, Donzelli: “Serve una riforma per mantenere la stabilità” - Per Schlein e Magi infatti, il centrodestra "ha paura di perdere le elezioni" ... Si legge su dire.it
Regionali, ora Schlein guarda al 2027: “Pronti a governare, priorità non è legge elettorale ma stipendi bassi” - La segretaria del Pd Elly Schlein, dopo il successo alle elezioni regionali in Puglia e in Campania, ha lanciato la volata verso le politiche del 2027 ... fanpage.it scrive
Dopo le Regionali ci sarà una nuova legge elettorale? Come Giorgia Meloni vuole blindare il 2026 - Come Giorgia Meloni vuole blindare il 2026, la nota di Bruno Tucci. Si legge su blitzquotidiano.it