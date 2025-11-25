Lega Navale Italiana intitola barca a Sara Campanella | Non è solo un atto simbolico ma una carezza sul cuore
La Lega Navale Italiana dalla parte delle donne, contro ogni genere di violenza. Si è concluso il primo fine settimana di attività della campagna "Cima rossa", l'iniziativa nazionale della Lega Navale Italiana nata nel 2023 per sensibilizzare contro la violenza di genere attraverso il mare e le.
la Lega Navale Italiana intitola alla studentessa Sara Campanella l'imbarcazione sociale "La donna blu" dedicata alla formazione dei giovani, le "barche della legalità ... - Concluso il primo fine settimana di attività della campagna nazionale della LNI "Cima rossa" Roma – La Lega Navale Italiana dalla parte delle donne, contro ogni genere di violenza.
Violenza su donne, Lega Navale Italiana intitola barca 'La donna blu' a Sara Campanella - Nell'ambito della campagna "Cima rossa", la Lega Navale Italiana promuove il servizio pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità "1522", un numero ...
Capo d'Orlando: intitolata una barca a Sara Campanella. Le commoventi parole della madre - Si è svolta questa mattina, al Marina di Capo d'Orlando, la toccante cerimonia con cui la Lega Navale Italiana –