Leao-Pulisic primo test superato Ma col ritorno di Gimenez il dilemma di Allegri resta aperto

La prima fotografia è incoraggiante. Il Milan senza centravanti schierato da Massimiliano Allegri nel derby ha dato risposte migliori del previsto, soprattutto perché la partita, risolta dalla zampata di Pulisic, si prestava al gioco verticale e alle ripartenze. Ma allargando lo sguardo oltre la notte di San Siro, il tema è più complesso: Leao e Pulisic possono essere una coppia stabile, oppure sono un’arma situazionale? E quanto peserà il rientro di Gimenez, ormai vicino? La prova derby: superata, ma non definitiva. Il piano di Allegri era chiaro: blocco basso, attesa e ripartenze rapide. Dentro questo contesto, Leao e Pulisic hanno trovato i corridoi in cui sono più letali. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Leao-Pulisic, primo test superato. Ma col ritorno di Gimenez il dilemma di Allegri resta aperto

Altre letture consigliate

Prima gara in coppia con Pulisic e primo derby da punta per Leao: che voto date alla sua gara - facebook.com Vai su Facebook

#Allegri: “Bella vittoria, abbiamo i punti che meritiamo. #Pulisic e #Leao hanno funzionato” Vai su X

Milan con Pulisic e Leao in attacco. Marchegiani: "Dovranno essere bravi in ripartenza, ma anche a tenere palla" - Luca Marchegiani, presente negli studi di Sky, ha parlato così dell'attacco del Milan composto da Rafael Leao e Christian Pulisic che giocherà stasera dal primo minuto nel ... Riporta milannews.it

"Pulisic e Leao hanno funzionato molto bene". Il Milan scopre l'attacco titolare e si interroga per gennaio - Si erano visti insieme dal primo minuto solo al debutto stagionale contro il Bari in Coppa Italia. Si legge su tuttomercatoweb.com

Giaccherini: "Pulisic-Leao, il prossimo vestito del Milan" - Vigilia del derby, con il Milan che schiererà Pulisic e Leao insieme dal primo minuto per la prima volta in campionato quest'anno. Segnala milannews.it