Le truffe con il prefisso +33 Francia e +34 Spagna | il call center illegale e la ' mente' centralizzata

Una nuova truffa telefonica sta colpendo i parmigiani e le parmigiane nel corso degli ultimi giorni. Diverse persone, compresi noi della redazione di Parmatoday, si sono ritrovate chiamate da numeri esteri sconosciuti. Dopo le chiamate con il prefisso britannico (LEGGI L'ARTICOLO) questa volta i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

