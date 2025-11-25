Le star di Wicked arrivano al Rossetti | Trieste è prima in Italia ad accogliere Gravity

Triesteprima.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 26 novembre Trieste ospiterà in prima ed esclusiva nazionale lo spettacolo “Gravity”, evento unico che riunisce tre straordinarie star del musical internazionale: Kerry Ellis, Rachel Tucker ed Emma Hatton, celebri per aver interpretato Elphaba o Glinda nella produzione del West End del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

