Le star di Wicked arrivano al Rossetti | Trieste è prima in Italia ad accogliere Gravity
Mercoledì 26 novembre Trieste ospiterà in prima ed esclusiva nazionale lo spettacolo “Gravity”, evento unico che riunisce tre straordinarie star del musical internazionale: Kerry Ellis, Rachel Tucker ed Emma Hatton, celebri per aver interpretato Elphaba o Glinda nella produzione del West End del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Era stato la vera sorpresa nel 2024 e ora si è riconfermato su livelli altissimi anche con il secondo capitolo. #WickedParte2 è protagonista di uno dei migliori esordi cinematografici dell'anno, in Italia e nel mondo ? Il regista #JohnMChu e le star #CynthiaEriv Vai su X
Era stato la vera sorpresa nel 2024 e ora si è riconfermato su livelli altissimi anche con il secondo capitolo. "Wicked – Parte 2" è protagonista di uno dei migliori esordi cinematografici dell'anno, in Italia e nel mondo ? Il regista John M. Chu e le star Cynthia Er - facebook.com Vai su Facebook
Le star di Wicked arrivano al Rossetti: Trieste è prima in Italia ad accogliere “Gravity” - Mercoledì 26 novembre Trieste ospiterà in prima ed esclusiva nazionale lo spettacolo “Gravity”, evento unico che riunisce tre straordinarie star del musical internazionale: Kerry Ellis, Rachel Tucker ... Si legge su triesteprima.it