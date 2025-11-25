Le prime parole del neo-sindaco di Caivano | Tanto lavoro per risollevare città da mortificazione
''Abbiamo intenzione di fare tante cose, non c'è qualcosa che sottovaluteremo perché c'è bisogno di amministrare una città che da tempo non è stata amministrata". Così il neoeletto sindaco di Caivano, Antonio Angelino, commenta all'Adnkronos il risultato elettorale che lo ha portato alla guida. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
