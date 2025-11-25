Le mosse del centrodestra dopo il voto regionale il governo guarda oltre | Nuova legge elettorale
Roma, 25 novembre 2025 – Il centrodestra vince in Veneto, incoronando Alberto Stefani governatore, perde, come previsto, in Puglia e in Campania, ma soprattutto il voto dell’ultima partita delle elezioni regionali d’autunno dà uno scossone più che al governo – anche se l’ opposizione ringalluzzita si mostra convinta che l’alternativa sia possibile – ai rapporti all’interno della coalizione, con il primato di Fratelli d’Italia che traballa. In Veneto la Lega di Zaia doppia quasi FdI e in Campania si registra la débâcle di Edmondo Cirielli, rimasto qualcosa come 30 punti percentuali indietro rispetto a Roberto Fico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
