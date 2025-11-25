Le immagini dell’uomo travestito dalla madre morta da anni per riscuotere la pensione

Ilfattoquotidiano.it | 25 nov 2025

Il bastone, la gonna ampia, il foulard al collo, le scarpe con il tacco comodo. Ecco le immagini delluomo, che travestito dalla madre morta da anni, si era presentato in comune per rinnovare la carte di identità scaduta che serviva a riscuotere la pensione. Per risolvere il problema burocratico, il 57enne si è presentato in municipio travestito da anziana, con parrucca e abito femminile, sperando di rinnovarne il documento. Gli addetti all’ufficio anagrafe hanno subito riconosciuto il travestimento e la polizia locale è stata chiamata ad accertare la situazione. Durante le verifiche, è emerso il lato più oscuro della vicenda: l’uomo aveva nascosto in cantina il corpo della madre, deceduta nel 2022 per cause naturali, e continuava a percepirne la pensione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

