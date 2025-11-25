Le Iene Pio e Amedeo ospiti Nina torna sulla vicenda della famiglia che vive nel bosco

Sono Pio e Amedeo gli ospiti del nuovo appuntamento de Le Iene, in onda questa sera, martedì 25 novembre, in prima serata su Italia 1, con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni. Un ritorno a casa di Davide Parenti per i due comici pugliesi, che presenteranno la loro nuova creatura Oi vita mia, in sala dal 27 novembre. Anticipazioni del 25 novembre 2025. Il legame di Jeffrey Epstein con l’Italia. La vicenda di Jeffrey Epstein torna a scuotere l’Italia con nuovi sviluppi legati alla sua rete di contatti nel nostro Paese. Nella sua rubrica, infatti, compaiono decine di numeri telefonici italiani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Le Iene, Pio e Amedeo ospiti. Nina torna sulla vicenda della famiglia che vive nel bosco

