Le femministe contro una donna Giorgia
Gentile direttore Feltri, mi scusi lo sfogo, ma io mi chiedo se siamo ancora un Paese normale. A Bologna la polizia viene aggredita, otto agenti finiscono in pronto soccorso, la città devastata. A Venezia gli ambientalisti colorano il canale per sensibilizzare. E poi, come se non bastasse, a Roma le femministe sfilano con cartelli che dicono Meno femminicidi, più melonicidi. Ma le sembrano metodi legittimi di una protesta? È ancora possibile distinguere la libertà di espressione dal delirio collettivo? Fabio Stilo Caro Fabio, la risposta breve sarebbe: no, non sono metodi normali, né legittimi, né intelligenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Ci sto pensando e ripensando. Quelle che si definiscono femministe, che parlano di “liberazione della donna” e che dicono di voler combattere la violenza sulle donne, sono arrivate ad augurare la morte… a una donna. E solo perché è un’avversaria politica. - facebook.com Vai su Facebook
Durante il loro corteo contro la violenza sulle donne le #femministe invocano #Melonicidi, ossia l'omicidio di @GiorgiaMeloni. Quindi incitano a #violenza su una #donna. #nonunadimeno sporcano la dignità di tutto il genere femminile. Vai su X
Le femministe contro una donna (Giorgia) - E va anche detta una cosa: non una donna qualsiasi, ma una donna di destra, quindi sacrificabile, secondo loro, ... Lo riporta ilgiornale.it
FRATELLI D’ITALIA * (SENATO): «25 NOVEMBRE. MIELI (FDI): FINTE FEMMINISTE ISTIGANO ALLA VIOLENZA CONTRO GIORGIA MELONI» - "In preparazione del corteo di oggi, sedicenti femministe di Non Una di Meno invocavano la violenza contro il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Riporta agenziagiornalisticaopinione.it
“Vogliono la morte della Meloni”: il video d’accusa di Italo Bocchino - Il durissimo e controverso video che riguarda da molto vicino la premier Giorgia Meloni. Segnala newsmondo.it