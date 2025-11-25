Gentile direttore Feltri, mi scusi lo sfogo, ma io mi chiedo se siamo ancora un Paese normale. A Bologna la polizia viene aggredita, otto agenti finiscono in pronto soccorso, la città devastata. A Venezia gli ambientalisti colorano il canale per sensibilizzare. E poi, come se non bastasse, a Roma le femministe sfilano con cartelli che dicono Meno femminicidi, più melonicidi. Ma le sembrano metodi legittimi di una protesta? È ancora possibile distinguere la libertà di espressione dal delirio collettivo? Fabio Stilo Caro Fabio, la risposta breve sarebbe: no, non sono metodi normali, né legittimi, né intelligenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le femministe contro una donna (Giorgia)