Le fasce per il sorteggio dei Mondiali 2026 sono state decise e per l’Italia è un’altra batosta

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La FIFA ha reso note le fasce per il sorteggio dei Mondiali 2026. L'Italia disputerà i playoff e se li supererà rischia di trovare un girone di ferro. 🔗 Leggi su Fanpage.it



