Le accuse di doping? Sono stato vittima di una macchinazione pazzesca ho registrato gli interrogatori hanno calcato sul mio nome per non toccare altri | Filippo Magnini si sfoga

Ilfattoquotidiano.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra gli ospiti di “Belve”, in onda questa sera su Rai 2 alle 21.25, ci sarà anche il concorrente di “Ballando con le stelle” Filippo Magnini. L’ex campione del nuoto racconta la sua versione dei fatti inedita sulle indagini e sulla successiva squalifica per doping: “Sono stato vittima di una macchinazione pazzesca. Ero la pedina attaccabile ma ho registrato tutto durante gli interrogatori. Hanno calcato molto sul mio nome per non toccarne altri; atleti del nuoto ma anche di altre discipline”. Poi, sulla storia d’amore con Federica Pellegrini: “ È stato un amore molto travagliato. Un amore importante? Ad oggi direi più no che sì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

