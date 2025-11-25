Lavrov | Ue ha fallito su Kiev bene Usa

17.50 L'Europa ha avuto le sue possibilità per giocare un ruolo nella soluzione pacifica del conflitto ucraino, ma ha "fallito su tutti i fronti" dal 2024. Così il ministro degli Esteri russo, Lavrov, dopo che i leader Ue hanno detto che nessuna decisione può essere presa senza un loro coinvolgimento. Mosca "apprezza gli Usa,unici nel mondo occidentale, a differenza di Londra, Bruxelles,Parigi,Berlino, a cercare vie di soluzione. Attendiamo la bozza coordinata Ue-Kiev, ma quanto deciso in Alaska deve restare nell'accordo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

News recenti che potrebbero piacerti

Il Corriere della Sera ha sbagliato a non pubblicare l’intervista a Lavrov. E a nasconderci l’esistenza di Eliseo Bertolazzi. Perché? Innanzitutto perché se si chiede una intervista a un importante ministro degli Esteri non è corretto sindacarne le risposte. Il Corrie - facebook.com Vai su Facebook

“Corriere della Sera ha rifiutato di pubblicare intervista a Lavrov”/ Tass: “Ecco cosa è successo” - L'agenzia di stampa russa Tass, ha fatto sapere che il Corriere della Sera si è rifiutato di pubblicare una intervista al ministro Lavrov ... Si legge su ilsussidiario.net

Abu Dhabi, colloqui militari Usa-Russia. Financial Times: “C'è il capo dell'intelligence Ucraina” - Lavrov su Macron: “Le sue dichiarazioni sono solo sogni, affermazioni aggressive che non puntano a soluzione pacifica” Le dichiarazioni odierne del presidente francese Emmanuel Macron sull'Ucraina non ... msn.com scrive

Ucraina, Lavrov contro il Corsera: "Mi ha censurato" - Secondo quanto riportato dall’agenzia Tass, il quotidiano italiano avrebbe rifiutato di pubblicare il colloquio, in cui il diplomatico parlava del vertice russo- Da msn.com