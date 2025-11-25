Lavoratori In Italia crescono i Working Poor | in difficoltà 1 su 10 Maglia nera alla Campania
In Italia, la povertà ha cambiato volto. Non riguarda più solo chi è senza lavoro, ma anche chi un impiego ce l’ha: sono i cosiddetti “Working Poor”, lavoratori che, pur avendo un reddito, non riescono a condurre una vita dignitosa. Secondo i dati Eurostat 2024, in Italia oltre 1 lavoratore su 10 è a rischio povertà: un dato in aumento rispetto al 2023 e superiore alla media europea, che colloca il Paese all’ottavo posto tra quelli più colpiti dal fenomeno. A confermare la tendenza anche l’Osservatorio di Antoniano sulla povertà in Italia: nel 2025, le persone con un’occupazione che si sono rivolte alla rete di Operazione Pane sono aumentate del 4% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
News recenti che potrebbero piacerti
Lavoratori dei Cup e Recup d'Italia - facebook.com Vai su Facebook
CRISI CORES ITALIA, INACCETTABILE SILENZIO Lavoratori e lavoratrici sono in attesa dal 3 giugno, ma ad oggi non hanno ricevuto risposte cgilmodena.it/?p=104321 @FilleaModena @filleacgil @cgilnazionale @ERCGIL @collettiva_news @RosyMoo Vai su X
Povertà in Italia 2025: cresce il fenomeno dei working poor - Aumentano i cosiddetti working poor, lavoratori che pur avendo un reddito non riescono a condurre una vita dignitosa ... Riporta tg.la7.it
Smart working in aumento, interessa 3,5 milioni di lavoratori in Italia: dove cresce, quali sono le criticità - Nel nostro Paese nel 2025 sono 3 milioni e 575 mila i lavoratori che per almeno parte del loro tempo operano da remoto, +0,6% rispetto allo scorso anno. Si legge su corriere.it
L’Osservatorio 2025 di Antoniano sulla povertà in Italia: cresce il fenomeno dei “working poor”, in difficoltà 1 lavoratore su 10 - Secondo i dati di Operazione Pane, cresce del 4% il numero di lavoratori in difficoltà, ma cala di oltre il 50% quello delle persone senza dimora che si rivolgono alla rete di solidarietà. Secondo giornaledellepmi.it