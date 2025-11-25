Lautaro Martinez a Sky | C’è delusione per il derby ma la testa è all’Atletico Ci preoccupa una cosa…

Inter News 24 Le parole di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, in vista della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Tutti i dettagli. Lautaro Martinez  ha parlato a  Sky Sport   alla vigilia di  Atletico Madrid Inter. RIPARTIRE DOPO IL DERBY –   Sicuramente dopo il derby c’era l’amaro in bocca, è una delusione, abbiamo fatto un’ottima gara, avremmo meritato di più, fa male però il gruppo era consapevole di aver fatto una grande prestazione. Siamo pronti per la partita di domani, abbiamo voltato pagina, domani sarà difficile. COSA STA MANCANDO –   In quest’ultimo periodo ci sta mancando qualcosina, ci questo ci fa preoccupare un po’ perché la prestazione c’è sempre. 🔗 Leggi su Internews24.com

