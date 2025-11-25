Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Alla vigilia della delicata trasferta di Champions League contro l’Atletico Madrid, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni ufficiali del club. Il capitano dell’ Inter ha sottolineato come la squadra abbia recuperato le energie necessarie per affrontare le ultime quattro gare del girone, definite le più difficili del percorso europeo. Analizzando l’avversario, il “Toro” ha messo in guardia i compagni sulle qualità dei Colchoneros: bisognerà prestare massima attenzione alle ripartenze letali e alla velocità dei giocatori esperti a disposizione del tecnico Diego Simeone. 🔗 Leggi su Internews24.com

Lautaro a Inter TV: «Do sempre il massimo per l'Inter indipendentemente dai miei compagni di reparto, domani dovremo essere attenti a questi aspetti»