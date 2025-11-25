Lautaro a Inter TV | Do sempre il massimo per l’Inter indipendentemente dai miei compagni di reparto domani dovremo essere attenti a questi aspetti
Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Alla vigilia della delicata trasferta di Champions League contro l’Atletico Madrid, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni ufficiali del club. Il capitano dell’ Inter ha sottolineato come la squadra abbia recuperato le energie necessarie per affrontare le ultime quattro gare del girone, definite le più difficili del percorso europeo. Analizzando l’avversario, il “Toro” ha messo in guardia i compagni sulle qualità dei Colchoneros: bisognerà prestare massima attenzione alle ripartenze letali e alla velocità dei giocatori esperti a disposizione del tecnico Diego Simeone. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Lautaro così alla vigilia di Atletico Madrid Inter Le dichiarazioni del capitano in conferenza stampa ? Vai su Facebook
Atletico Madrid-Inter, in conferenza stampa con Chivu ci sarà Lautaro Martinez @fcin1908it Vai su X
Lautaro: “Do sempre il massimo per l’Inter. Atletico forte, dovremo stare attenti a…” - "Le ultime quattro partite saranno le più difficili, siamo preparati su tutti gli aspetti", ha ammesso Lautaro Martinez ... Da msn.com
Atletico-Inter, Chivu pensa a Bonny-Lautaro: probabili e orari tv - I nerazzurri di scena a Madrid contro i colchoneros di Simeone, ma la vittoria in terra spagnola manca dal 2005. msn.com scrive
Lautaro ribalta lo spogliatoio dell’Inter in diretta tv: “Chi non vuole restare deve andare via” - La sconfitta dell'Inter contro il Fluminense al Mondiale per Club che ha determinato l'eliminazione dei nerazzurri dalla competizione è stata un colpo durissimo per i nerazzurri. Scrive fanpage.it