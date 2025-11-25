Lautaro a Inter TV | Do sempre il massimo per l’Inter indipendentemente dai miei compagni di reparto domani dovremo essere attenti a questi aspetti

Internews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Alla vigilia della delicata trasferta di Champions League contro l’Atletico Madrid, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni ufficiali del club. Il capitano dell’ Inter ha sottolineato come la squadra abbia recuperato le energie necessarie per affrontare le ultime quattro gare del girone, definite le più difficili del percorso europeo. Analizzando l’avversario, il “Toro” ha messo in guardia i compagni sulle qualità dei Colchoneros: bisognerà prestare massima attenzione alle ripartenze letali e alla velocità dei giocatori esperti a disposizione del tecnico Diego Simeone. 🔗 Leggi su Internews24.com

lautaro a inter tv do sempre il massimo per l8217inter indipendentemente dai miei compagni di reparto domani dovremo essere attenti a questi aspetti

© Internews24.com - Lautaro a Inter TV: «Do sempre il massimo per l’Inter indipendentemente dai miei compagni di reparto, domani dovremo essere attenti a questi aspetti»

Leggi anche questi approfondimenti

lautaro inter tv doLautaro: “Do sempre il massimo per l’Inter. Atletico forte, dovremo stare attenti a…” - "Le ultime quattro partite saranno le più difficili, siamo preparati su tutti gli aspetti", ha ammesso Lautaro Martinez ... Da msn.com

lautaro inter tv doAtletico-Inter, Chivu pensa a Bonny-Lautaro: probabili e orari tv - I nerazzurri di scena a Madrid contro i colchoneros di Simeone, ma la vittoria in terra spagnola manca dal 2005. msn.com scrive

Lautaro ribalta lo spogliatoio dell’Inter in diretta tv: “Chi non vuole restare deve andare via” - La sconfitta dell'Inter contro il Fluminense al Mondiale per Club che ha determinato l'eliminazione dei nerazzurri dalla competizione è stata un colpo durissimo per i nerazzurri. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Lautaro Inter Tv Do