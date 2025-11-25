L' attrice 91 anni si trova alla clinica privata Saint-Jean la stessa dove lo scorso ottobre era stata sottoposta a un intervento chirurgico

N uovo ricovero per Brigitte Bardot. Stando a quanto riporta il quotidiano francese Van Matin, l’attrice novantunenne si troverebbe da circa dieci giorni alla clinica Saint-Jean di Tolone, dove era stata anche un mese fa per circa due settimane. Brigitte Bardot è morta? La diva smentisce la fake news: «Non ho intenzione di congedarmi» X Leggi anche › Brigitte Bardot in ospedale da settimane: l’operazione e le condizioni di salute Brigitte Bardot ancora ricoverata in ospedale a Tolone. Alla fine di ottobre, l’attrice si sarebbe sottoposta a un intervento chirurgico. «Una grave malattia», si leggeva su Van Matin, anche se nei giorni successivi la situazione era stata ridimensionata dai media. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'attrice, 91 anni, si trova alla clinica privata Saint-Jean, la stessa dove lo scorso ottobre era stata sottoposta a un intervento chirurgico

