Latina spacciatori padroni della città | azzerate due bande criminali con un maxi blitz 15 arresti

Notizie.virgilio.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Smantellate due organizzazioni criminali dedite al traffico di droga tra Anzio, Nettuno e Latina: 15 arresti e milioni di euro sequestrati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

latina spacciatori padroni della citt224 azzerate due bande criminali con un maxi blitz 15 arresti

© Notizie.virgilio.it - Latina, spacciatori padroni della città: azzerate due bande criminali con un maxi blitz, 15 arresti

Scopri altri approfondimenti

latina spacciatori padroni citt224Latina, spacciatori padroni della città: azzerate due bande criminali con un maxi blitz, 15 arresti - Smantellate due organizzazioni criminali dedite al traffico di droga tra Anzio, Nettuno e Latina: 15 arresti e milioni di euro sequestrati. Riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Latina Spacciatori Padroni Citt224