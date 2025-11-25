L' Atalanta sfida l' Eintracht Palladino Serve la scintilla
"Ogni partita che facciamo diamo il 100 per 100", ha detto Scamacca. FRANCOFORTE (GERMANIA) - "Indubbiamente già la parola Champions mette emozione, ma non c'è spazio per le emozioni, dobbiamo essere concentrati. L'Eintracht è una squadra forte, sappiamo che questa è una competizione importante, l'e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
Verso #Eintracht-#Atalanta: scelto l'arbitro per la sfida di Francoforte ? Vai su Facebook
#Juorno #Napoli, #Conte azzera tutto e riparte: contro l’ #Atalanta la sfida del #riscatto Vai su X
Atalanta, Palladino carica: "Contro l'Eintracht per ritrovare il nostro Dna" - Il tecnico orobico emozionato alla vigilia del debutto in Champions League: "Alziamo il livello". Scrive corrieredellosport.it
Eintracht-Atalanta, il pronostico: ora Palladino cerca lo scatto in Champions - Atalanta quote analisi statistiche precedenti 5ª giornata Champions League in programma mercoledì 26 novembre alle 21 ... Come scrive gazzetta.it
Palladino: «Ripartiamo dal secondo tempo di Napoli» - Palladino, allenatore dell'Atalanta, alla vigilia dell’Eintracht: «Voglio vedere entusiasmo, coraggio, aggressività, leggerezza». Secondo ecodibergamo.it