L’Atalanta punta su Scamacca per ritrovare il sorriso con l’Eintracht Francoforte

Sport.quotidiano.net | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo, 25 novembre 2025 – Bella nelle notti europee, ma soprattutto bella lontano da Bergamo, l’ Atalanta domani sera alle 21 al Deutsch Bank Park di Francoforte, l’ex WaldStadion, cerca la sua ennesima impresa continentale nella sua storia recente. Dal 2017 la Dea ha galoppato nelle praterie notturne europee vincendo sui campi di Liverpool (due volte), Everton, Ajax, Stoccarda, Bayer Leverkusen, Valencia, Sporting Lisbona, Shakthar (due volte), Olympiacos, Young Boys, Rakow, Midtjylland, Sarajevo, Hapoel Haifa e tre settimane fa a Marsiglia, scrivendo un’altra pagina indimenticabile nel romanzo delle sue imprese continentali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

