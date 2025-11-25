L'assurda richiesta a Pogacar | Se scrivi qualcosa qui mi faccio un tattoo La frase è bellissima

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tifoso francese ha approfittato della presenza di Pogagar al Beking 2025 per le strade di Monaco per fargli una proposta decisamente inusuale. Alla quale il campione sloveno ha risposto con la sua straordinaria disponibilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Assurda Richiesta Pogacar Scrivi