L’Associazione Arbitrium PSG chiede chiarezza su procedimenti disciplinari di Bassetti | Con nuovi incarichi trasparenza non più rimandabile
“Chiarimenti sugli esiti degli esposti presentati nei confronti del dott. M. Bassetti, per aver agito al di fuori dei parametri codicistici e, dunque, in spregio a fondamentali doveri deontologici” Milano, 25.11.2025 – L'Associazione Arbitrium - Pronto Soccorso Giuridico per la Tutela dei Dir. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Psg, Messi chiede garanzie - Arrivato in estate, in seguito al doloroso addio al Barcellona, la stella argentina non è riuscita a raggiungere gli ... Secondo calciomercato.com
PSG chiede 'coordinamento medico-sportivo club-Bleus' - Germain ha inviato una lettera alla Fédération française de football (FFF) per chiedere un migliore "coordinamento ... Lo riporta ansa.it
"Per Mbappé il contratto con il Psg era a tempo indeterminato, chiede un maxi risarcimento" - Come ricorda L'Equipe: "L'ex capitano del PSG, ora giocatore del Real Madrid, chiede la conversione del suo precedente contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato. corrieredellosport.it scrive