L' assessore maratoneta Lorenzo Lotti trionfa ancora alla San Francesco Marathon E firma il suo personal best
La San Francesco Marathon 2025 si apre con un’immagine destinata a rimanere nella memoria del running italiano: Lorenzo Lotti, romagnolo di Predappio, taglia il traguardo di fronte alla Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, braccia al cielo, fermando il cronometro sul suo nuovo personal. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
