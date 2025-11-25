L' assemblea di Pandora apre le porte per Riprendiamoci la città
Mercoledì 26 novembre, Pandora aprirà per raccontare al resto della città un’esperienza unica: Riprendiamoci La Notte. Da più di un anno questo progetto sta portando in strada giovani che hanno voglia di cambiare il proprio sguardo e approccio alla città a partire da un gesto semplice: una. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
