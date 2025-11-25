Si avvicina un momento molto atteso da molti italiani. Tra pochi giorni è prevista la riscossione di un assegno mai così ricco rispetto agli altri mesi dell’anno Per dipendenti e pensionati, il mese di dicembre è sempre il più atteso dell’anno. Il motivo è semplicissimo. Sullo stipendio e l’importo della pensione viene applicata la tredicesima. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - L’assegno di dicembre 2025 non è mai stato così ricco: Natale con i fiocchi