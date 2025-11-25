L' Asl Bari contro la violenza sulle donne | nei Pronto Soccorso percorsi di assistenza per le vittime

L’Azienda Sanitaria Locale di Bari scende in campo con un’iniziativa rivoluzionaria per contrastare la violenza di genere. Questa mattina, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale dedicata al tema, è stato presentato e subito adottato un nuovo e omogeneo percorso assistenziale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

