L' arte scultorea di Idilio Galeotti esposta a Sarsina con la mostra Echi di un tempo antico
Idilio Galeotti torna con una nuova mostra. A partire da sabato 6 dicembre, e fino all'11 gennaio, nella sala del Centro Studi Plautini a Sarsina viene esposta "Echi di un tempo antico". "Con la mostra 'Echi di un tempo antico' - spiega l’artista - intendo comunicare come l’arte scultorea e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Un volto che attraversa i millenni Questo dettaglio mette in evidenza la perizia dell’arte scultorea proveniente dal tofet di Sulky, oggi esposta nelle sale del MAB. La lavorazione della pietra rivela l’abilità tecnica e la profondità simbolica che caratterizzavan - facebook.com Vai su Facebook
Idilio Galeotti, arte in trasferta: una mostra al centro Primola - La mostra dell’artista modiglianese Idilio Galeotti dal titolo ’Le diverse facce dell’artista’ si inaugurerà domani alle 10,30, presso il centro culturale Primola in via Lippi 2C a Imola e resterà ... Riporta ilrestodelcarlino.it
Idilio Galeotti su più fronti: domani a Forlì e Oriolo dei Fichi - Mese intenso per il poliedrico artista modiglianese Idilio Galeotti, impegnato in tre mostre. Secondo ilrestodelcarlino.it